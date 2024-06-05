الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يواصل متابعة سير امتحانات الثانوية الأزهرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

واصل  الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جهوده في متابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك في يومها الخامس، حيث عقد اجتماعات افتراضية “أون لاين” مع أعضاء لجان المتابعة الميدانية في مختلف المناطق الأزهرية من خلال غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية.

وحرص فضيلته على الاطلاع بشكل دقيق على سير العملية الامتحانية في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة امتحانية مثالية للطلاب تُمكنهم من أداء امتحاناتهم بكل ثقة وتركيز، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل القائمين على اللجان لضمان سير الامتحانات بسلاسة ونزاهة، كما شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات والضوابط الصادرة بشأن الامتحانات.

يذكر أن امتحانات الثانوية الأزهرية قد انطلقت يوم السبت 1 يونيو الجاري، وقد حرص قطاع المعاهد الأزهرية على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة لضمان سلامة الطلاب  خلال مدة الامتحانات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبًا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبًا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد 156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية سير امتحانات الشهادة الثانوية عقد اجتماعات افتراضية المناطق الازهرية

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