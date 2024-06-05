الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ القليوبية يطمئن على جاهزية المجازر لاستقبال الأضاحي

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد 6 مجازر للاطمئنان على جاهزيتها

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عددًا من المجازر التابعة للمحافظة بمدن بنها وكفر شكر وقليوب والقناطر الخيرية والخانكة، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

استعدادات المجازر للعيد

بدأ المحافظ الجولة بتفقد مجزر كفر سعد بمدينة بنها والذي تبلغ مساحته الكلية ٧٣٥٠ مترًا مربعًا بطاقة استيعابية ٢٠ رأس في الساعة، وتم تطويره ورفع كفاءته عام ٢٠٢٣ ثم تبعه تفقد مجزر كفر شكر، والذي تبلغ مساحته الكلية ٢١٤٩ مترًا مربعًا بطاقة استيعابية ٧ رأس في الساعة، وتم إسناد أعمال التطوير ورفع الكفاءة إلى هيئة الأبنية التعليمية.

واستكمل "الهجان" الجولة بتفقد مجزر قليوب والذي تبلغ مساحته الكلية ١٨٤٠ مترًا مربعًا بطاقة استيعابية ٥٠ رأسًا في الساعة وقد تم تطويره ٢٠٢٠، وكذالك مجزر شبرا شهاب (النصف آلي- آلي- يدوي) بمدينة القناطر الخيرية التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية قطاع الأمن الغذائي التابع للقوات المسلحة والمقام على مساحة 10 أفدنة بطاقه استيعابية للذبيح 150 رأس ماشية في اليوم، و24 ألف رأس ماشية سنويًا، وطاقة 200 رأس ضأن يومي، و30 ألف رأس سنويًا

ولفت إلى أنه يتكون المجزر من نفق تجميد بطاقة 5 طن في الدورة لعدد 2 نفق، بالإضافة إلى 4 ثلاجات حفظ للحوم سعة 300 طن يوميًا، كما يحتوي المجزر على 2 ساحة انتظار مواشي تسع لـ 150 رأس، ويحتوي أيضًا على 2 محطة معالجة مياه ليتم معالجة المياه المستخدمة في عملية الذبيح لاستخدامها في الزراعة، ويقدم المجزر خدماته للمواطنين بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

واختتم "الهجان" الجولة بتفقد مجزر الخانكة والذي تبلغ مساحته الكلية ٢١٠٠٠ مترًا مربعًا بطاقة استيعابية ٣٠ رأس في الساعة، وتطوير ٢٠٢٠، ويضم صالتين للذبيح، تبلغ مساحة كل واحدة 360م2، فضلاً عن عنبر لاستقبال الحيوانات، وغرفة لإعدام ومحرقة، فضلا عن مبنى إداري.

وتجدر الإشارة إلى أنه تمت أعمال رفع كفاءة المجزر وتطويره ضمن الخطة الاستثمارية الحالية للمحافظة بتكلفة إجمالية 33 مليون جنيه تقريبًا، وقد أعلن الهجان التشغيل التجريبي للمجزر بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 

جاءت جولة الهجان للتأكيد على جاهزية المجازر لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال أضاحي المواطنين مجانا مع تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخل المجزر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح  ، مشيرا أن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها وتستعد لاستقبال الأضاحي.

ووجه المحافظ بتكثيف الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث ثمن جهود مديرية الطب البيطري في تكثيف استعداداتها، مشيدًا بأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتم بمجازر المحافظة، والذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها حفاظًا على استثمارات الدولة.

جدير بالذكر أنه يوجد بالمحافظة عدد 30 مجزر ونقطة ذبيح منهم 4 مجازر خاصة موزعة على جميع مراكز المحافظة، حيث تم تطوير ورفع كفاءة عدد 15 مجزر ونقطة ذبيج بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 87 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية والخطة الاستثمارية للمحافظة، موجهًا بتطوير ورفع كفاءة باقي المجازر ونقاط الذبيح في الخطة الاستثمارية القادمة، وذلك لتقديم خدمة صحية للمواطنين.

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