الأسلحة الصاروخية لغتهم.. آخر تطورات الصراع بين لبنان وإسرائيل

كشفت "القاهرة الإخبارية" آخر تطورات الصراع بين لبنان وإسرائيل، حيث أعلن جيش الاحتلال عن مهاجمة أهداف لحزب الله في زبقين وعيتا الشعب والعديسة ورمكبا بجنوب لبنان.

كما أعلن حزب الله عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع بركة ريشة، بالأسلحة الصاروخية.

وأكد إعلام إسرائيلي إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي شمال إسرائيل.

إسرائيل: مستعدون لعملية قوية للغاية على الحدود مع لبنان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن بلاده مستعدة لعملية قوية للغاية على الحدود الشمالية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

من جهته، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن لبنان، وإن الجيش الإسرائيلي مستعد لهذا القرار، وذلك بعد تزايد التصعيد بين تل أبيب وحزب الله.

وأضاف هاليفي، خلال تقييم أجراه للوضع في مخيم "غيبور" على الحدود الشمالية مع مفوض خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلي، إيال كاسبي: "نحن مستعدون، بعد تدريبات مكثفة، لشن هجوم في الشمال.. نقترب من نقطة القرار".

وأوضح هاليفي، في بيان مسجل، أن إسرائيل مستعدة لشن هجوم عسكري على طول الحدود الشمالية مع لبنان، متابعًا: "نحن نقاتل هنا منذ ثمانية أشهر وحزب الله يدفع ثمنًا باهظًا للغاية، لقد زاد حزب الله من قوة الهجمات في الأيام الأخيرة، ونحن مستعدون بعد عملية تدريب مكثفة تمكنا من التحرك إلى هجوم في الشمال".