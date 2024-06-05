أغرب دعوى خلع: "بنات بتبعت لجوزى فلوس"

"ادعى أنه مطلق وبيتعرف على البنات على مواقع التواصل الاجتماعى لاستغلالهن وأخذ منهن أموال بحجج وهمية".. بهذه الكلمات بدأت "سلمى. م" دعواها التي تقدمت بها لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.

وقالت الزوجة في دعواها: منذ فترة خطوبتنا وأنا أعلم عنه أنه شخص استغلالي ومحب للأموال، ففي ثاني مرة تقابلنا فيها أجبرنى على دفع حساب المشروبات مبررًا أن ليس معه أموال، فضلاً عن مطالباته لي بشحن كروت شحن له كل فترة وبرغم ذلك لم أضع فارق بيني وبينه.

وبعد خطوبة استمرت لمدة سبع شهور، تمت زيجتنا بنجاح وبعد أربع سنوات كاملة، وإنجاب طفل اكتشفت خيانته مع أكثر من فتاه، والتعرف عليهن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مستغلا وسامته وصغر سنه، فيدخل عليهن بقصص الحب والهيام وأن والده مريض ويحتاج علاج ويدفع لطليقته نفقة شهرية، ويطلب منهن أموال بعد وعود كثيرة بخطوبة قريبة وحفل زفاف أسطوري وذلك بمجرد تحسن أحواله المادية، فكانوا يرسلوا له مبالغ تتراوح بين 2 لـ10 آلاف جنيه بحجج وهمية كان أخرها أن أوهم ضحيته بأن سيارته صدمت في حادث وأن حالته النفسية صعبة لعدم تمكنه من تصليحها فأرسلت له الفتاه 10 آلاف جنيه.

واستكملت سلمى: اكتشفت خيانته عن طريق الصدفة، فتمكن نجلى من فتح هاتفه المحمول عن طريق الصدفة وحينها قرأت كل كوارثه فأصيبت بصدمة نفسية وعصبية كبيرة ولم أفكر سوى في التخلص من هذا الكائن والابتعاد عنه ولجأت فورًا لخلعه.