الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان لـ21 ألف سيدة في المنيا ضمن "حقك تنظمي"

جملة حقك تنظمي لصحة
جملة حقك تنظمي لصحة المنيا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان لحوالي 21 ألفًا و144 سيدة ضمن فعاليات المرحلة الأولى للحملة التنشيطية "حقك تنظمي"، لتقديم وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ونشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع في مختلف قرى ومراكز المحافظة.

تفاصيل الحملة

من جهته؛ أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة قدمت خدماتها من خلال عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للوصول بخدماتها المجانية لكافة الفئات وخاصة بالمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أن الحملة بدأت من الأحد 26 مايو حتى الخميس 30 مايو 2024 بمراكز (العدوة - بني مزار - سمالوط - ملوى - ديرمواس)، حيث تم تقديم جميع خدمات وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمنتفعات مجانًا.

وأكدت الدكتورة وفاء بدوى مدير الإدارة العامة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أن الحملة أسفرت عن تقديم وسائل تنظيم الأسرة لعدد 19 ألفًا و645 منتفعة، كما تم تقديم خدمات طبية أخرى شملت، إجراء كشف نساء لعدد 395 سيدة وعمل سونار لعدد 52 سيدة، ومتابعة حمل لعدد 44 سيدة، فيما تم تقديم المشورة الطبية لعدد 15767 سيدة، فضلاً عن تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي.

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صحة المنيا خدمات تنظيم الأسرة حملة حقك تنظمي 21 ألف سيدة الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

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