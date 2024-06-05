أعمال صيانة وإعادة تأهيل بمحطات مياه قرى شرق النيل في المنيا استعدادًا للصيف

أجري المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لـشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا يرافقه المهندس عبد النبي فؤاد المستشار الفني للشركة وقطاع المشروعات جولة لتفقد اعمال الصيانه واعادة تأهيل عدد من محطات المياه، والتي تخدم قري شرق النيل بمركز ومدينة المنيا.

تفاصيل الجولة

وبدأ رئيس مياه المنيا جولته بالمرور علي محطة مياه الحوارتة المرشحة بطاقة تصميمية ٣٠٠ ل/ث والتي تخدم قري شرق النيل بمركز المنيا حيث وجه بضرورة الانتهاء من اعمال الصيانه وغسيل المرشحات والتأكد من جاهزية المحطة للعمل بكامل طاقتها استعدادا لموسم الصيف وقبل حلول موعد مولد العذراء مريم حيث سيتم ضخ المياه من المحطة لخدمة زوار المولد ووجه مسؤلي المحطة بأهمية الصيانة الدورية للالات والمعدات وكذلك استخدام مهام السلامة والصحة المهنية للحفاظ علي العنصر البشري.

كما شملت جولة رئيس مياه المنيا المرور بتفقد محطة مياه طهنا الجبل المرشحة بطاقة إنتاجية ٦٠ ل/ ث وأكد على ضرورة الإهتمام بجودة مياه الشرب المنتجة من خلال أخذ العينات وتحليلها يوميا من خلال المعمل الخاص بالفرع وكذلك الإهتمام بإجراءات الصيانة الدورية بالمحطة من خلال تنفيذ خطة زمنية محددة وذلك في اطار حرص الشركة علي تقديم أفضل خدمة وكسب ثقة ورضاء مواطنى محافظة المنيا.

وكان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا قد سبق وأكد ان الشركة استعدت لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي لزائري مولد السيدة العذراء بدير جبل الطير بمركز سمالوط بالمنيا والذي يبلغ عدد زوارها حوالي ٢ مليون زائر وسيتم تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للزائرين حيث ستقوم شركة مياه المنيا بتوفير سيارات الكسح وسيارات المياه النقية علي مدار ٢٤ ساعة، وكذلك القيام بحل شكاوي الزائرين بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة طوال فتره الاحتفالية والتي ستبدا من ٥ يونيو ولمده اسبوع

وأضاف أن إدارة غسيل وتطهير الخزانات والتابعه لقطاع المعامل ومراقبة الجودة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عقمت وطهرت 21 من خزانات المياه بالقرية، وذلك لضمان جودة وسلامة ومأمونية المياه طوال فترة الاحتفالية، حيث إنها حاصلة على ترخيص من الصحة للقيام بأعمال التطهير، وأن الشركة ملزمة بأعمال التطهير طبقا لمواصفات وزارة الصحة وفي حضور مراقب الصحة، والذي يعتمد أعمال التطهير، كما أن العاملين بالإدارة حاصلين على شهادات صحية من وزارة الصحة بممارسة أعمال التطهير.

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