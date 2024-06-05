بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.83%

اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2024، حيث بلغت نسبة النجاح 85.83% على مستوى المحافظة.

نسب نجاح الشهادة الإعدادية بسوهاج

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 83 ألفا 817 طالبا وطالبة حضر منهم 83 ألفا 214 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 71 ألفا 422 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 85.83%، مشيرا إلى أن إدارة جرجا حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 92.96%، فيما جاءت إدارة البلينا في المركز الثاني بنسبة نجاح 92.87% وإدارة المنشاة في المركز الثالث 84.42%.

الارتقاء بالمنظومة التعليمية

ووجه "الفقي" بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موجها التهنئة لجميع الطلبة والطالبات الناجحين وأولياء أمورهم.

ووجه الفقي، بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيرا إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة.

عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية



وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ ٨٣ ألفا ٧١٧ طالبا وطالبة، حضر منهم ٨٣ ألفا و٣٣٠ طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحون الحاصلون على 50% فأكثر ٧١ ألفا ٣٤٣ طالبا وطالبة بنسبة نجاح ٨٦ %، مشيرا إلى أن قطاع الشمال حصل على نسبة ٧٣%، وقطاع وسط ٨٧%، وقطاع جنوب ٩١%، بنسبة عامة ٨٦ %.