الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 31 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في كفر الشيخ

الأسمدة
الأسمدة

وجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة جمال ساطور، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المحاسب عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، والمحاسب عادل الهابط، وكيل المديرية، بالاشتراك مع قطاع مباحث وسط الدلتا، برئاسة العقيد محمود العقارى، والمقدم أحمد بسيونى سالم، رئيس مباحث التموين بمحافظة كفرالشيخ، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية والمخابز ومواجهة المخالفات والتلاعب بقوت المواطنين.

وأسفر المرور عن ضبط 31 شيكارة أسمدة زراعية غير مصرح بتداولها  بالأسواق ومخصصة للحيازات الزراعية وتم تحرير المحضر رقم 16666 لسنة 2024 جنح مركز دسوق، كما تم تحرير 2 محضر عدم إعلان عن الاسعار للسلع الغذائية لمحل سوبر ماركت وحرر عنها المحضر رقم 16667 والمحضر رقم  16668 لسنة 2024 جنح مركز دسوق، وجاري المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الاستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.


-  تحرير 8 محاضر  لمخالفات المخابز بقلين

كما تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برئاسة اللواء خالد كشك، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى.

أسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر متنوعة تضمنت «محضرين نقص وزن، ومحضر مواصفات، و5 محاضر عدم إعلان»، تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.

سماد مدعم مدينة دسوق محافظة كفر الشيخ تموين كفر الشيخ مركز قلين

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