الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شوبير: أفشة أخطا لكنه لم يرتكب جريمة.. واللاعب سيعاني مع كولر

أفشة
أفشة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أخر كواليس أزمة محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي، عقب تصريحاته الأخيرة في أحد البرامج التليفزيونية، ضد زملائه بالفريق والجهاز الفني بقيادة كولر.

شوبير: أفشة سيواجه صعوبات كبيرة حتى ينال ثقة كولر مجددًا

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء: "لم أر أفشة خلال حفل تدشين مشروع استاد الأهلي بالأمس، وهو ما جعلني أندهش أكثر".

وأضاف: "من حق الأهلي أن يوقف اللاعب ويغرمة ماليًا على حسب الخطأ، لكن لا يجب حرمانه من التدريبات، نعم أفشة أخطأ لكنه لم يذبح أحد أو يسب زملائه بالفريق، على حسب قوله".

وواصل شوبير: "الخطأ يعاقبه اعتذار على الفور أو توضيح للأمور، الموضوع تصاعد جدًا وتناولته الجماهير على صفحات التواصل الاجتماعي، وبدأنا نرى ناس معه وناس ضده".

واستطرد: "أمس قلت لو لم يفعل أفشة شيء في حياته، غير إنه سجل هدف الفوز في نهائي القرن هذا يكفيه، هذا ليس مبررًا للخروج عن النص، اللاعب لم يكن موفق لأنه (كان بيلقح) على زملائه".

وأردف شوبير: "ما علمته أفشة سيتواجد في التدريبات اليوم، لكن ستواجه صعوبات كبيرة في نال ثقة كولر مجددا، السويسري غاضب من موقفين، الأول اللاعب تحدث بشكل جيد عن فايلر وموسيماني، وتحدث عنه بشكل عادي".

وزاد: "الموقف الثاني حديثه عن زملائه، خاصة أن عدد من لاعبي الأهلي غاضبين منه، وقد يكون ابتعاده عن التمرين اليومين الماضيين حتى تهدأ النفوس، وهذه الأمور تنتهي بعد الاعتذار".

واختتم قائلا: "الموقف صعب مع كولر وسيأخذ وقت، لكن قلبه ليس أسود، والدليل مع حدث مع أحمد عبدالقادر ومحمود متولي، ثم عادا الثنائي بشكل طبيعي".

تغريم أفشة مليون جنيه

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت مؤخرًا، إلى توقيع غرامة مالية كبيرة تقدر بمليون جنيه على أفشة، عقب تصريحاته الأخيرة في أحد البرامج التليفزيونية ضد زملائه بالفريق وكولر.

التفاصيل من هنا https://www.dostor.org/4727098

محمد مجدي أفشة الاهلى افشة أزمة أفشة والأهلي كولر

مواد متعلقة

بعد اتصالات الشناوى.. نكشف تفاصيل تحركات لاعبى الأهلى لحل أزمة أفشة

الأهلى يُغرّم أفشة مليون جنيه.. وكولر يرفض العفو عن اللاعب

أفشة يكشف حقيقة إيقافه من قبل كولر بعد حديثه عن زملائه فى الأهلى

أفشة يحتفل بالتتويج الإفريقى مع والدته فى أرض زراعية (فيديو)

أفشة: الجيل الحالى يسطر تاريخًا مشرفًا مع الأهلى

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل| غرة شهر ذى الحجة.. دار الإفتاء تعلن موعده بعد صلاة المغرب غدًا

إطلاق نار قرب السفارة الأمريكية فى بيروت.. والجيش اللبنانى يكشف جنسية مطلق الرصاص

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

صور

استعدادات أسواق الأغنام لأضاحى العيد

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

إقبال على سوق الجمال قبل عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

فضيحة مدوية.. حملة على "إكس" تكشف سيطرة الموساد على بيانات المستخدمين

إسرائيل تعلن إصابة 9 جنود في انفجار بقاعدة تسائليم العسكرية بصحراء النقب

الهدنة هى الحل لإنقاذهم.. مقتل محتجزين جدد فى غزة يُصعّد الغضب ضد نتنياهو