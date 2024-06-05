شوبير: أفشة أخطا لكنه لم يرتكب جريمة.. واللاعب سيعاني مع كولر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أخر كواليس أزمة محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي، عقب تصريحاته الأخيرة في أحد البرامج التليفزيونية، ضد زملائه بالفريق والجهاز الفني بقيادة كولر.

شوبير: أفشة سيواجه صعوبات كبيرة حتى ينال ثقة كولر مجددًا

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء: "لم أر أفشة خلال حفل تدشين مشروع استاد الأهلي بالأمس، وهو ما جعلني أندهش أكثر".

وأضاف: "من حق الأهلي أن يوقف اللاعب ويغرمة ماليًا على حسب الخطأ، لكن لا يجب حرمانه من التدريبات، نعم أفشة أخطأ لكنه لم يذبح أحد أو يسب زملائه بالفريق، على حسب قوله".

وواصل شوبير: "الخطأ يعاقبه اعتذار على الفور أو توضيح للأمور، الموضوع تصاعد جدًا وتناولته الجماهير على صفحات التواصل الاجتماعي، وبدأنا نرى ناس معه وناس ضده".

واستطرد: "أمس قلت لو لم يفعل أفشة شيء في حياته، غير إنه سجل هدف الفوز في نهائي القرن هذا يكفيه، هذا ليس مبررًا للخروج عن النص، اللاعب لم يكن موفق لأنه (كان بيلقح) على زملائه".

وأردف شوبير: "ما علمته أفشة سيتواجد في التدريبات اليوم، لكن ستواجه صعوبات كبيرة في نال ثقة كولر مجددا، السويسري غاضب من موقفين، الأول اللاعب تحدث بشكل جيد عن فايلر وموسيماني، وتحدث عنه بشكل عادي".

وزاد: "الموقف الثاني حديثه عن زملائه، خاصة أن عدد من لاعبي الأهلي غاضبين منه، وقد يكون ابتعاده عن التمرين اليومين الماضيين حتى تهدأ النفوس، وهذه الأمور تنتهي بعد الاعتذار".

واختتم قائلا: "الموقف صعب مع كولر وسيأخذ وقت، لكن قلبه ليس أسود، والدليل مع حدث مع أحمد عبدالقادر ومحمود متولي، ثم عادا الثنائي بشكل طبيعي".

تغريم أفشة مليون جنيه

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت مؤخرًا، إلى توقيع غرامة مالية كبيرة تقدر بمليون جنيه على أفشة، عقب تصريحاته الأخيرة في أحد البرامج التليفزيونية ضد زملائه بالفريق وكولر.

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