الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد البهواشي: الاقتصاد غير النفطي قائم على السلع والخدمات

محمد البهواشي
محمد البهواشي

قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد غير النفطي قائم على السلع والخدمات التي تقدمها الدولة في شكل منتجات أو خدمات مثل قطاع السياحة أو المنتجات القادرة للتصدير الملموسة، موضحًا أن الاقتصاد النفطي يعبر عن كل ما يخص النفط ومشتقاته أو قطاع التكرير والغاز الطبيعي.

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن القطاع النفطي أو السلعي له دور كبير جدًا في الاقتصاد والذي يعكس مدى قدرة الدولة على تحقيق قيمة اقتصادية مضافة من جميع الموارد المملوكة لدى الدولة، موضحًا أن صناعة التعهيد مصر أصبحت منفردة في المنطقة بالكامل بما تملكه من بنية تحتية وقدرات بشرية تزيد من هذه صناعة.

"بلومبرج" تبرز تحسن الاقتصاد غير النفطي

أوضح أنه يستطيع أن ينتج ويصنع ويزيد من صادراته، بالإضافة إلى أنه يستطيع أن يعتمد على  المنتج المحلي بدلا من الاستيراد، منوها بأنه يمثل اقتصاد حقيقي قادر على تحقيق الطاقة الإنتاجية، ويستطيع أن يزيد من الاستفادة من قطاعات الخدمات المملوكة للدولة مثل قطاع السياحة بالإضافة إلى القطاعات الجديدة مثل قطاعات تكنولوجيا وصناعة التعهيد.

خبير اقتصادي الاقتصاد غير النفطي قطاع السياحة بلومبرج اقتصاد حقيقي

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