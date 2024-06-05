الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: الحكومة الجديدة أمامها تحديات كبيرة

النائب إيهاب وهبة
النائب إيهاب وهبة

قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن الحكومة الجديدة المُكلف بتشكيلها الدكتور مصطفى مدبولي أمامها تحديات كبيرة تطلب رؤى وأفكار مبتكرة تتواكب مع حجم التحديات والأزمات الراهنة.

مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي

وأشار عضو الشيوخ، إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واضحة، بضرورة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار، والعمل زيادة محفزات الاستثمار في الداخل والخارج، بما يرسخ قوة الدولة خلال المرحلة القادمة.

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عبدالمنعم السيد: يجب وضع برنامج اقتصادي طموح خلال إعادة تشكيل الحكومة الجديدة

سياسات جديدة

ولفت في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن مصر تحتاج لسياسات جديدة تدعم قوة الدولة في مواجهة مهددات الأمن القومي على كافة الأصعدة، وتعمل على تقليل الضغوطات، وتزيد من إمكانيات الإنطلاق إلى الأمام، لتنفيذ رؤية مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة، وبما يدعم رؤية القيادة السياسية في توفير حياة كريمة والعمل على بناء الإنسان، ودعم حقوق المواطن في وجود خدمات تليق به، خاصة فيما يتعلق بتوفير احتياجاته من الصحة والتعليم والمسكن والسلع الاستراتيجية الأساسية بأسعار مناسبة.

وشدد رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، على ضرورة أن تفتح الحكومة الجديدة خطوط تواصل مع الشعب بما يدفع الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030 ومستهدفات الدولة التنموية، والقدرة على إدارة الملفات المتشابكة من خلال سياسات جديدة تحقق إنجازات جديدة تخدم تطلعات المواطن المصري وآماله نحو حياة ومستقبل أفضل.

ووجه النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، الشكر للحكومة المستقيلة على ما بذلوه جهود في إدارة أمور البلاد خلال الفترة الماضية، والتي شهدت تحديات وأزمات كبيرة، تحملوا فيها الكثير من أجل أمن واستقرار البلاد.

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