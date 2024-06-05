الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 15 فلسطينيا من الضفة الغربية لترتفع الحصيلة إلى أكثر من 9040 منذ 7 أكتوبر، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، جنين، قلقيلية، وأريحا، فيما تواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة بيت أمر، الخليل، والتي تشهد عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين، ولم يتسنّ التأكّد من حالات الاعتقال الفعلية حتّى اللحظة، علمًا أنّ بلدة كفر مالك في رام الله شهدت اليوم أيضًا عمليات تحقيق ميداني للعشرات من أهالي البلدة.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، أن مجلس الحرب قرر طلب ضمانات من الولايات المتحدة بأن تستمر الحرب على غزة حتى بعد إنجاز صفقة لتبادل المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية في القطاع.

وذكرت الهيئة أن مخاوف القيادة الإسرائيلية من احتمال ألا تؤيد واشنطن استمرار الحرب -في إطار الاتفاق المقترح مع حماس- دفعها لطلب هذه الضمانات.

ونقلت الهيئة عن مصدر في حكومة بنيامين نتنياهو، قوله إن قرار مجلس الحرب طلب هذه الضمانات قد يبعد احتمال التوصل إلى اتفاق.