"المؤتمر": التحالف الوطني نجح في تكوين مظلة واحدة لمنظمات المجتمع المدني

قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين القاهرة الكبرى، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نجح أن يكون مظلة حماية اجتماعية تعمل على خدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

وأوضح "جبر"، في تصريحات صحفية له، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي أصبح له دور كبير في المجتمع بداية من توحيد القوى وتنسيق وتقديم المساعدات الإنسانية، حيث نجح في توحيد جهود منظمات المجتمع المدني، تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطني في تنمية المجتمع.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن التحالف الوطني يبذل جهود كبيرة لمساندة الدولة وترسيخ مفهوم العمل التطوعي، ويعمل التحالف بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين.



وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أهمية التعاون والتكافل بين مختلف الجهات الفاعلة هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن جهود التحالف الوطني تجاوزت الشأن المحلي بعد ملحمته العظيمة لدعم الاشقاء في غزة على مدار الأشهر الماضية من العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن التحالف الوطني نجح في تحقيق قيمة مضافة للمجتمع المدني والأهلي من خلال استغلال كافة الطاقات والجهود لخدمة المجتمع على كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية، فقد تمكن من تحقيق أقصى استفادة من كل جمعية أهلية نتيجة تنظيم الجهود وتوزيع المهام التي انعكست على كافة الأسر الأولى بالرعاية.

وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظَّمت أمانة التحالف الوطني بمحافظة الإسماعيلية مراجعة نهائية بالمجان لما يقرب من 500 طالب من طلاب الصف الثالث الثانوي في مادة علم النفس والاجتماع.

وبذلك يصل عدد الطلاب في سلسلة المراجعة النهائية التي نظمتها أمانة الإسماعيلية حتى الآن إلى 1620 طالبًا في المرحلة الثانوية.