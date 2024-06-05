الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط طن جبنه رومي فاسد و2400 عبوة عصائر مجهولة المصدر بالبحيرة

ضبط جبنه رومي
ضبط جبنه رومي

وجهت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة 

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب محمد عبد العال مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملة حملات وبمتابعة سمير البلكيمي وكيل المديرية أسفرت عن بمركزى إدكو ودمنهور تم ضبط طن جبنه رومى غير صالح للاستهلاك الآدمى و2400 عبوة عصائر مجهولة المصدر وبدالين تموينين لتصرفهم فى 150 زجاجة زيت تموينى وكمية من الكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومحلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث وبدالين تموينيين لعدم الإعلان عن الأسعار، وبمراكز أبو المطامير وحوش عيسى وكفر الدوار تم ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و5 مخابز قاموا بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز تصرف فى 7شكائر دقيق بلدى بالإضافة لضبط 9 عبوات مبيدات زراعية مجهولة المصدر كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ومحضر لعدم نظافة أدوات العجين.

 

وجرى التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

ضبط 5 محلات جزارة لعرضهم لحوم مذبوحه خارج المجازر
 

كما تمكنت إدارة تموين النوبارية من ضبط 5 محلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و5 محلات لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي كما تم تحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تموين البحيرة ضبط جبنة رومى دمنهور النيابة العامة نهال بلبع

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