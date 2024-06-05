الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عاطل بتهمة الاتجار بالمخدرات فى الإسكندرية

أرشيفية
أرشيفية

قررت نيابة  المنتزه ثان بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار وحيازة كمية من الأقراص المخدرة، بقصد ترويجها على عملائه، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لمكافحة المخدرات

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجله، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان، بمزاولة نشاطه الإجرامي تخصص في الاتجار وترويج الأقراص المخدرة على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة المنتزه ثان مسرحًا لمزاولة في ذلك.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه أثناء وجوده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الأقراص المخدرة، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

اقراص مخدرة حبس عاطل المنتزة شرق الإسكندرية نيابة المنتزه

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