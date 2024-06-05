هل يؤثر تخدير الأضحية قبل ذبحها على صحة الإنسان؟

كشفت الدكتورة نجلاء عبدالفتاح، استشاري التغذية العلاجية، عن مدى تأثير تخدير الأضحية قبل ذبحها على صحة الإنسان، وجودة اللحم.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن مسألة التخدير لا تؤثر على جودة اللحوم للأضحية، ولكن إذا أدت عملية التخدير للوفاة، فتصبح الأضحية غير صالحة، ولذا يفضل عدم تخدير الأضحية.

وتابعت: "التخدير قبل الذبح يخرج كميات كبيرة من الدم، وبالتالي يقل العد البكتيري داخل الأضحية، لأنه كلما كانت الدماء موجودة داخل الأنسجة كلما زاد العدد البكتيري داخل الحيوان، وهي أمور غير مستحبة للأضحية".

وعن جودة اللحوم وصلاحيتها في حال شرائها صحيحة بعد الذبح، واصلت: "نختار اللحوم فاتحة اللون، ذات رائحة جيدة، لا يميل لونها إلى الرمادي، لأنها في هذه الحالة تكون تخزينها غير جيد، أو تم تجميدها قبل الفساد".