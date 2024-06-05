الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يؤثر تخدير الأضحية قبل ذبحها على صحة الإنسان؟

جريدة الدستور

كشفت الدكتورة نجلاء عبدالفتاح، استشاري التغذية العلاجية، عن مدى تأثير تخدير الأضحية قبل ذبحها على صحة الإنسان، وجودة اللحم.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن مسألة التخدير لا تؤثر على جودة اللحوم للأضحية، ولكن إذا أدت عملية التخدير للوفاة، فتصبح الأضحية غير صالحة، ولذا يفضل عدم تخدير الأضحية.

وتابعت: "التخدير قبل الذبح يخرج كميات كبيرة من الدم، وبالتالي يقل العد البكتيري داخل الأضحية، لأنه كلما كانت الدماء موجودة داخل الأنسجة كلما زاد العدد البكتيري داخل الحيوان، وهي أمور غير مستحبة للأضحية".

وعن جودة اللحوم وصلاحيتها في حال شرائها صحيحة بعد الذبح، واصلت: "نختار اللحوم فاتحة اللون، ذات رائحة جيدة، لا يميل لونها إلى الرمادي، لأنها في هذه الحالة تكون تخزينها غير جيد، أو تم تجميدها قبل الفساد".

تخدير الأضحية تأثير تخدير الأضحية اللحوم لحوم الأضاحي

مواد متعلقة

خلال ذروة الموجة الحارة.. أستاذ الطب الوقائى يحذر مرضى الحساسية من هذا الأمر

الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة والذروة غدًا

"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

رئيس "حماية المستهلك": تراجع الأسعار بنسبة 20% فى الأسواق

"حماية المستهلك": شكاوى السيارات معقدة.. وتلقينا 7000 شكوى الأشهر الماضية

"حماية المستهلك": فتحنا فرعا فى شمال سيناء وأمامنا محافظتان لتغطية الجمهورية كاملة

"حماية المستهلك": تلقينا 70 ألف شكوى وتم حل 64 ألفًا خلال 5 أشهر

السفير بسام راضى: البرلمان الإيطالى اندهش بحجم دور مصر بعد جلسة الاستماع

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل| غرة شهر ذى الحجة.. دار الإفتاء تعلن موعده بعد صلاة المغرب غدًا

إطلاق نار قرب السفارة الأمريكية فى بيروت.. والجيش اللبنانى يكشف جنسية مطلق الرصاص

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

صور

استعدادات أسواق الأغنام لأضاحى العيد

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

إقبال على سوق الجمال قبل عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

فضيحة مدوية.. حملة على "إكس" تكشف سيطرة الموساد على بيانات المستخدمين

إسرائيل تعلن إصابة 9 جنود في انفجار بقاعدة تسائليم العسكرية بصحراء النقب

الهدنة هى الحل لإنقاذهم.. مقتل محتجزين جدد فى غزة يُصعّد الغضب ضد نتنياهو