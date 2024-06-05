حبس فتاة بتمهمة بث فيديوهات خادشة للحياء بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس فتاة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نسب مشاهدة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول والتحفظ على الهاتف لفحصه.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سيدة "لها معلومات جنائية" ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الإجتماعى بهدف تحقيق نسب مشاهدة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليها أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبتفتيشها عثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابيا عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، بعد اتهامه بالتعدي على طالب وتهديده بصور خادشة للحياء وطلب مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه من والده.

بلاغ بهتك عرض طالب

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 20143 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من والد المجني عليه بقيام المتهم بتهديد بإرسال صور لنجله مقابل مبالغ مالية.

كشفت التحقيقات قيام المتهم "ع.م.ع"، عاطل، بالتحرش بالمجني عليه "ح.ن.س" طالب، وتهديده بإرسال صور خادشة للحياء، وطلب مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه من والد المجني عليه.