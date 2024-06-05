"مطروح الأزهرية" تتابع لجان الشهادة الثانوية ومراكز الأسئلة

شهدت لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، متابعات ميدانية مكثفة من قيادات الأزهر بمطروح، للاطمئنان علي سير العملية الامتحانية وتذليل كافة العقبات، حيث يؤدي طلاب القسم “العلمي”، الامتحان في مادتي الجبر والهندسة الفراغية.

_متابعة اللجان

وتابع الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، لجنة “الجفيرة”، التابعة لإدارة الضبعة التعليمية، واطمئن على أعمال اللجنة وخلوها من أية معوقات، والتأكد من اتباع رؤساء وملاحظي اللجان تعليمات الامتحانات بدقة تامة، بالإضافة إلي متابعة مهام مركز توزيع الأسئلة من حيث موعد وصول الأسئلة دون تأخير.

_مراجعة بيانات الطلاب

وأوضح سالم خلال مناقشته مع الطلاب، أن الامتحانات تسير بشكل جيد، وفي متناول الطالب المتوسط، مطالبا من الملاحظين بتحفيز الطلاب على الإجابة ومراجعة بيانات الطلاب بدقة.

استقرار اللجان

وفي سياق متصل، تابع الوكيل الشرعي للمنطقة، لجنة “بنين مطروح” للتأكد من حسن سير اللجنة ومستوى الامتحان، واستقرار اللجان، وتوفير كافة الإمكانيات لراحة الطلاب.

وفي سياق آخر، كان قد تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أمس الثلاثاء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمطروح، يرافقه فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة الأزهرية ومحمد العشري موفد قطاع المعاهد الأزهرية.

التأمين الطبي

واطمأن محافظ مطروح خلال جولته بالمعاهد الازهرية بمدينة مرسي مطروح على توفير سبل الراحة للطلاب مع توافر لجنة التامين الطبى، ومراوح تهوية باللجان حيث يؤدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بمطروح القسم الأدبى اليوم امتحان القرآن الكريم في إطار امتحانات نهاية العام الدراسى التى بدأت السبت أول يونيو حتى 15 يونيو.

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