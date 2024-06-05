محمد عمارة: الاهتمام بالتصنيع المحلى وملفى التعليم والصحة أولوية على مائدة الحكومة الجديدة

قال النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن الحكومة الجديدة المقرر تشكيلها بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ملقى على عاتقها عدد كبير من المسئوليات والمهام بالتزامن مع مواجهة العديد من التحديات على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من السياسات التي تضمن تنفيذ استراتيجيات الدولة نحو التطوير والتنمية المستدامة.

الحكومة الجديدة

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، في تصريح خاص، أن الحكومة الجديدة لا بد أن تعيد النظر في كافة السياسات المتبعة لمنظومتي التعليم والصحة، وكذلك وضع الآليات اللازمة لتحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي بجانب الاهتمام بالصناعة الوطنية وتذليل كافة العقبات أمام المصنعين لاستمرار دفع عجلة الإنتاج والتنمية إلى الأمام.

الدولة المصرية

ولفت النائب محمد عمارة إلى أن المرحلة الراهنة تتصاعد معها كثير من التحديات المتلاحقة والتي تحتاج لمزيد من الخبرات والكفاءات القادرة على خلق مناخ عمل جيد يحافظ على ما وصلت إليه الدولة المصرية من نجاحات وجهود لحفظ الاستقرار والأمن القومي بجانب استكمال الدفع بكل سبل تحقيق التنمية والتطوير.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد قبل الإثنين الماضي استقالة حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الحالية، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات.

واستعرضت "إكسترا نيوز" تفاصيل تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة برئاسة مدبولي، كما أفادت بتفاصيل البيان الصادر من الرئاسة المصرية.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة بأن السيسي كلف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة "من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق أهداف الدولة التي على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية".