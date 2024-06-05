الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد عمارة: الاهتمام بالتصنيع المحلى وملفى التعليم والصحة أولوية على مائدة الحكومة الجديدة

النائب محمد عمارة
النائب محمد عمارة

قال النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن الحكومة الجديدة المقرر تشكيلها بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ملقى على عاتقها عدد كبير من المسئوليات والمهام بالتزامن مع مواجهة العديد من التحديات على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من السياسات التي تضمن تنفيذ استراتيجيات الدولة نحو التطوير والتنمية المستدامة.

txt

عضو بـ"الشيوخ": الحكومة الجديدة مطالبة بضرورة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل

txt

ضياء رشوان: الأهم أن تأتى الحكومة الجديدة ببرنامج يتناسب مع تكليفات الرئيس

 الحكومة الجديدة 

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، في تصريح خاص، أن الحكومة الجديدة لا بد أن تعيد النظر في كافة السياسات المتبعة لمنظومتي التعليم والصحة، وكذلك وضع الآليات اللازمة لتحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي بجانب الاهتمام بالصناعة الوطنية وتذليل كافة العقبات أمام المصنعين لاستمرار دفع عجلة الإنتاج والتنمية إلى الأمام.

الدولة المصرية

ولفت النائب محمد عمارة إلى أن المرحلة الراهنة تتصاعد معها كثير من التحديات المتلاحقة والتي تحتاج لمزيد من الخبرات والكفاءات القادرة على خلق مناخ عمل جيد يحافظ على ما وصلت إليه الدولة المصرية من نجاحات وجهود لحفظ الاستقرار والأمن القومي بجانب استكمال الدفع بكل سبل تحقيق التنمية والتطوير.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد قبل الإثنين الماضي استقالة حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الحالية، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات.

واستعرضت "إكسترا نيوز" تفاصيل تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة برئاسة مدبولي، كما أفادت بتفاصيل البيان الصادر من الرئاسة المصرية.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة بأن السيسي كلف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة "من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق أهداف الدولة التي على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية".

عضو مجلس الشيوخ الشعب الجمهوري تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الحكومة الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

برلمانية تحدد مهام الحكومة الجديدة لضبط الأسواق

عهد جديد.. "الدستور" ترصد مطالب الأحزاب السياسية من الحكومة الجديدة

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل| غرة شهر ذى الحجة.. دار الإفتاء تعلن موعده بعد صلاة المغرب غدًا

إطلاق نار قرب السفارة الأمريكية فى بيروت.. والجيش اللبنانى يكشف جنسية مطلق الرصاص

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

صور

استعدادات أسواق الأغنام لأضاحى العيد

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

إقبال على سوق الجمال قبل عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

فضيحة مدوية.. حملة على "إكس" تكشف سيطرة الموساد على بيانات المستخدمين

إسرائيل تعلن إصابة 9 جنود في انفجار بقاعدة تسائليم العسكرية بصحراء النقب

الهدنة هى الحل لإنقاذهم.. مقتل محتجزين جدد فى غزة يُصعّد الغضب ضد نتنياهو