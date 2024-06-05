رسميًا.. توتنهام يعلن رحيل رباعي الفريق

أعلن نادي توتنهام رسميًا، اليوم الأربعاء، رحيل رباعي الفريق، إريك داير وإيفان بيريسيتش ورايان سيسيجنون وجافيت تانجانجا، بعد انتهاء عقودهم.

ويلعب توتنهام الموسم المقبل في الدوري الأوروبي بعدما حل خامسًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وانضم المدافع إيريك إلى بايرن ميونيخ، بعد أن شارك في 365 مباراة، وسجل 13 هدفًا خلال تسع سنوات ونصف معنا، بينما انضم الجناح الأيسر إيفان إلى فريق إتش إن كيه هايدوك سبليت، بعد أن ظهر 50 مرة بقميص السبيرز وسجل هدفًا واحدًا.

بينما انضم الظهير الأيسر رايان من فولهام في عام 2019 وشارك في 57 مباراة معنا وسجل ثلاثة أهداف، حصل أيضًا على فترة إعارة في ألمانيا مع هوفنهايم في 2020/21.

ويعد قلب الدفاع تانجانجا أحد نتاج الأكاديمية في توتنهام وقدم موسم أول رائع في 2019/20 ، حيث ظهر لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ البداية ضد ليفربول في يناير من ذلك الموسم.