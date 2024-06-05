فصائل فلسطينية: قصفنا برشقة صاروخية قوات الاحتلال المتوغلة شرق مخيم البريج

أعلنت الفصائل الفلسطينية، قصفها برشقة صاروخية قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

واستشهد 15 فلسطينيًا على الأقل، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي، وسط قطاع غزة وجنوبه.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال قصفت منازل الفلسطينيين في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وقرية المصدر وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 13 فلسطينيًا على الأقل وإصابة آخرين.

وأضافت مصادر للوكالة الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال قصفت المناطق الشرقية لخان يونس جنوب القطاع، كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرق بلدة القرارة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على المنطقة.

وأعلن مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس، وصول شهيدين جراء استهدافهما من طائرات الاحتلال المسيّرة شرقي مدينة رفح جنوب القطاع.

وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 71 فلسطينيًا وإصابة 182 آخرين بجروح.

