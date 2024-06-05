الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لحوم أضاحي لـ80 قرية بكفرالشيخ خلال عيد الأضحى.. تفاصيل كاملة

لحوم أضاحي
لحوم أضاحي

أعلنت جمعية الأورمان المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، ذبح (95) عجلا بلديا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، توزع لحومها على 80 قرية ضمن القرى الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة.

أسماء القرى المستفيدة بـ80 أضحية

واكد اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، أن خطة التوزيع تشمل قرى أبو سكين والقليعة والحندقوقة والحلافي والفؤادية وتيرة والأبعادية والزعفران والكفرالشرقي وكوبي7 بمركز الحامول، وقرى إسحاقة وقراجة وتقسيم الزهور والخادمية والقنطرة ومسير وسليط وأبو طبل وكفرالمنشي والمعلم إبراهيم مركز كفرالشيخ، وقرى النمر الشرقية والقنطرة والورق وعاشور والحيطاوي والقصابي وكسر أبوشنب وسد خميس وشمس الدين ومنشأة عباس وأبوعوض والصحارة بمركز سيدى سالم.

كما يشمل التوزيع قرى دمنكة والبياض وأبوزيادة وأبومريكب وجماجمون والعجوزين والبدالة وسنهور وشباس الشهداء والنوايجة وعبداللاه شابة والطوانسي بمركز دسوق، وقرى الكوم الطويل وحى المحكمة وخالدة وع فريد على وأبشان والجرايده وابوقوره مركز بيلا، وقريتي الرغامة و7 غابات مركز الرياض، وقرى الغنيمي وميت الديبة وكفرالجزاير بمركز قلين، وقرى سنديون والنشار والسالمية والوزير بمركز فوه، وقرى الشهايبة والربع والعمرية مركز بلطيم، وقرى وقف بحري والسكري والقن ومبارك والفار وعجمية وبرنبال والزهراء وبرج مغيزل والسيد البدوى والسعادة وعرب المحضر والعظمة بمركز مطوبس.

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وأوضح شعبان، أن عملية التوزيع سوف تشمل (80) قرية بمختلف مراكز محافظة كفرالشيخ عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التوزيع سوف يتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد.

الجدير بالذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة فى تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية.

التحالف الوطني جمعية الأورمان التضامن الاجتماعي لحوم أضاحي عيد الأضحى

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