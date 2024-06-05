الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التعليم تبدأ في تجهيز استراحات مراقبي امتحانات الثانوية 2024 (صور)

صور من الاستراحات
صور من الاستراحات

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تجهيزات استراحات مراقبي امتحانات الثانوية العامة. 

وحصلت “الدستور” على صور من الاستراحات، حيث بدأت المحافظات في تحضير استراحات المراقبين.

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"التعليم" تواصل قبول اعتذارات المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة

 تعليم أسوان تعلن تجهيز الاستراحات 

وقالت مديرية التعليم في أسوان إنه فى إطار توجيهات محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمتابعة آخر الاستعدادات لانطلاق امتحانات الثانوية العامة الاثنين القادم ١٠ يونيو، قام فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، اليوم، بتفقد استراحات الثانوية العامة بسلوا بحضور أحمد سلامة مدير إدارة كوم إمبو التعليمية، حيث اطمأن على جاهزية الاستراحات لاستقبال الملاحظين والمراقبين المرتقب وصولهم لمباشرة أعمال الامتحانات.

كما ترأس د/ محمد حسين مدير إدارة ادفو التعليمية الاجتماع التحضيري لأعضاء مركز توزيع الاسئلة وتجميع أوراق الإجابة لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول ٢٠٢٤ بحضور السيد رئيس مركز التوزيع وفي مستهل الاجتماع رحب السيد مدير عام الادارة بالحاضرين مؤكدًا على ضرورة توخي أقصى درجات السرية في جميع أعمال مركز التوزيع والتواصل الفوري مع غرفة عمليات الامتحانات حال حدوث أية طوارئ متمنيًا التوفيق للجميع.

كما اطمأن مدير الإدارة على انتهاء كافة التجهيزات الخاصة بتأمين المركز، واستعرض رئيس مركز التوزيع أدوار ومهام جميع الأعضاء، مؤكدًا على ضرورة تحقيق الانضباط والالتزام الكامل والدقيق بالمهام المكلفين بها.

وفى نفس السياق قام حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية بتفقد مقرى الاستراحات بمدرسة ابوهور الابتدائية والتي تم تخصيصها للرجال، والشيخ إبراهيم الابتدائية والتي تم تخصيصها للسيدات، والوقوف على مدي جاهزيتها وتوفير إقامة تليق بالمعلمين والجو المناسب لهم واطمأن علي توافر كافة المستلزمات المعيشية من أسرة واضاءة جيدة وكولديرات ومستوى النظافة العامة، ‏موجهًا الشكر للقائمين على تجهيز الاستراحات،ووجه مشرفي الاستراحات بتذليل أي عقبات على وجه السرعة، لتوفير الإقامة المريحة ؛ وتوفير كافة الأجواء المعيشية المناسبة بتلك الاستراحات.

إجتياز أول أيام إمتحانات الثانوية العامة إجراءات امتحانات الثانوية 4 يونيو بدء أمتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات ,الثانوية العامة

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