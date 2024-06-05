24 مصابًا في انقلاب أتوبيس على طريق الأوتوستراد

وقع حادث انقلاب أتوبيس 52 راكبا، بطريق الأوتوستراد بعد كمين مايو اتجاه الصعيد، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 24 مواطنًا.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروع بطريق الأوتوستراد بعد كمين مايو اتجاه الصعيد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين انقلاب أتوبيس.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى الى انقلاب أتوبيس ونتج عن ذلك إصابة 24شخصًا، نقلوا جميعهم إلى المستشفى.

ويناقش رجال المباحث شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.