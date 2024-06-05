هالة خليل وفريق "كايروتا" في "معكم منى الشاذلي".. الجمعة

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة الجمعة من برنامجها "معكم" الذي تقدمه على قناة "ON" كل من المخرجة الكبيرة هالة خليل وأعضاء فرقة كايروتا النسائية.

هالة خليل

تتحدث هالة خليل عن كواليس مجموعة من أجمل الأعمال التي قدمتها خلال مشوارها الفني وروت كيف أقنعت الكينج محمد منير أن يغني أغنية أول أفلامها دون مقابل مادي وكيف امتدت العلاقة بينهما بعد هذا العمل.

وفي سياق آخر، تقدم فرقة كايروتا النسائية مجموعة من أشهر وأجمل الأغاني التي قدمت على الساحة الغنائية عبر 30 عامًا والتي كانت الأنجح والأكثر انتشارًا وقت صدورها.

الفائزون بجوائز الدولة في ضيافة "معكم منى الشاذلي"

وفي حلقة خاصة تحتفي الإعلامية منى الشاذلي بالفائزين بجوائز الدولة هذا العام، في الحلقة المقرر إذاعتها مساء غد الخميس على قناة "ON".

وتستقبل الشاذلي الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، والفائز بجائزة النيل في فرع العلوم الاجتماعية، وأعرب المؤرخ الكبير عن سعادته بنيل واحدة من أرفع الجوائز المصرية، معتبرا أنها تتويجا لمسيرة كبيرة في خدمة الثقافة المصرية.

يتحدث المخرج محمد فاضل عن كواليس تلقيه خبر الفوز بجائزة النيل في الفنون، ويسرد تفاصيل لا تنسى طيلة 50 عاما من التألق في عالم الدراما والسينما.

يحكي الدكتور حسين حمودة أستاذ النقد الأدبي، الحاصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب، عن تفاصيل علاقته بالأديب العالمي نجيب محفوظ، وأنه لم ينس فضل أساتذته في كلية الآداب قسم اللغة العربية، وكيف تأثر بطه حسين وهو لم يزل طالبا بالإعدادية.

يقول سعيد شيمي مدير التصوير الأشهر في السينما المصرية، الفائز بجائزة الدولة التقديرية في الفنون، إن الجائزة بمثابة تاج فوق رأسه، مشيرًا إلى أنه حصد جوائز عدة طوال مسيرته لكن تبقى الجائزة الأخيرة هي الأهم في مسيرته.