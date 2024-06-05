الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة قناة السويس تعقد ندوة توعوية حول الآثار السلبية للتدخين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظمت إدارة الاتصالات والمؤتمرات بجامعة قناة السويس بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع بكلية الطب، ونقابة الأطباء بالإسماعيلية، وقسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب، ندوة توعوية موسعة حول الآثار السلبية للتدخين بهدف التوعية بمخاطر التدخين بكافة أشكاله بما فيها السجائر الإلكترونيه والتي تعد خطر يهدد حياة الشباب، وكذلك مخاطر التدخين السلبي، من أجل المساهمة في حماية الأجيال الحالية المقبلة من عواقبه الصحية المدمرة، وتزامنا مع اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين الذي يحتفل به العالم في الحادي والثلاثين من شهر مايو من كل عام، بهدف التقليل من أعداد المدخنين حول العالم.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بضرورة تكثيف خطط وبرامج توعوية لإلقاء الضوء على أهم القضايا والموضوعات التي تمس الحياة اليومية للمواطن وتؤثر عليهم، وعلى رأسها القضايا الصحية، وذلك إيمانا بدور الجامعة الريادي في المجتمع من خلال الاستفادة من خبرة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

أبرز الحضور 

جاء ذلك بحضور كوكبة متميزة من أساتذة كلية الطب بالجامعة، وهم الدكتور فتحي مقلدي أستاذ القلب والأوعية الدموية ونائب رئيس الجامعة الأسبق، وعميد كلية الطب الأسبق، الدكتورة جميلة نصر أستاذ القلب والأوعية الدموية بالجامعة ونقيب الأطباء بالإسماعيلية، الدكتور سعيد الشربيني نقيب الأطباء الأسبق، الدكتورة عبير هجرس وكيل كليه طب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة حنان كمال رئيس قسم القلب بكلية الطب.

تفاصيل الندوة 

وحاضر بالندوة مدرسون بكلية الطب بالجامعة واستشارين أمراض القلب والأوعية الدموية، وهم الدكتور محمد أحمد المري، والدكتور فتحي أحمد ندا، والدكتور أحمد يوسف.

كما شهدت الندوة حضور طلاب كلية الطب، والمجلس القومي للمراة، وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، ومجلس المدينة، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.

هذا وقدم الدكتور محمد أحمد المري ندوته حول الآثار السلبية للتدخين على صحة القلب، مؤكدا أن التدخين يزيد من فرص الاصابة بأمراض القلب والجلطات القلبية والدماغية، وكذلك الإصابة بالأمراض التنفسية المزمنة، والتوقف عن التدخين هو الطريق الوحيد للنجاة.

فيما أشار الدكتور فتحي أحمد ندا إلى أن أرتفاع ضغط الدم "القاتل الصامت" له علاقة وثيقة بالتدخين ومضاعفاته تؤثر على جميع أعضاء الجسم "المخ، القلب الشرايين الطرفية، الكلى، الكبد"، موضحا طرق قياس الضغط وعلاجه، وضرورة اتباع العادات الصحية السليمة للمحافظة على الصحة.

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