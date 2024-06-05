الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

28 ألف كيلو لحوم أضاحي و35 عجل بلدي للأسر الأكثر احتياجًا بقرى ونجوع المنوفية

جانب من توزيع الاضاحي
جانب من توزيع الاضاحي

أعلنت جمعية الأورمان استكمال نشاطها الموسمي فى توزيع لحوم الأضاحى على الأسر غير القادرة فى قرى ونجوع محافظة المنوفية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بتوزيع عدد 28 ألف كيلو لحوم أضاحى و(35) عجل بلدى ضمن مشروع "صك الأضحية" لهذا العام وذلك تحت إشراف ورعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية.

 

يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام  اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

 

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، أن المديرية تستهدف من خلال مشروع صك الأضحية بالتعاون مع جمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحى إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة المنوفية ونجوعها ومدنها وخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا.

 

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الغاية من الأضحية هى إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها وفى نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجماعتهم السكانية.

 

وأكد أن الذبح سيبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر أخر أيام التشريق بذبح العجول البلدية فى مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بالمنوفية وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد فى القرى الأكثر احتياجًا فى المنوفية من خلال مكتب مشروعات المحافظة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

 

 

ونوه أن الكمية المخصصة من اللحوم المستوردة 28 ألف كيلو لحوم توزع على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعايا لأهالى محافظة المنوفية وذلك طبقًا لتعليمات وزارة الزراعة، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة يتم ذبحها خلال أيام العيد وستوزع بعد شهرين حين وصولها مصر.

محافظة المنوفية التضامن الاجتماعي جمعية الأورمان توزيع الأضاحي ٢٨الف كيلوا لحوم

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