جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5-6-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5-6-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات القارية، خلال فترة التوقف الدولي الحالية بعد انتهاء موسم 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة تونس ضد غينيا الإستوائية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

• مواعيد مباريات اليوم في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة

- مباراة جمهورية إفريقيا الوسطي ضد تشاد: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة توجو ضد جنوب السودان: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة سيراليون ضد جيبوتي: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة ناميبيا ضد ليبيريا: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة تونس ضد غينيا الإستوائية: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports 1 HD، وقناة SSC1 HD.

• مواعيد مباريات اليوم الودية الدولية

- مباراة سلوفاكيا ضد سان مارينو: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة الدانمارك ضد السويد: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- مباراة النرويج ضد كوسوفو: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- مباراة بلجيكا ضد الجبل الأسود: في الساعة التاسعة والنصف مساءً.

- مباراة فرنسا ضد لوكسمبرج: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مباراة إسبانيا ضد أندورا: في الساعة العاشرة والنصف مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

- مباراة الإمارات ضد العين: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

• موعد مباراة اليوم نهائي بطولة أوروبا تحت 17 عامًا

- مباراة إيطاليا ضد البرتغال: في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام بوركينا فاسو

يلتقي منتخب مصر، بقيادة المدرب حسام حسن، منافسه منتخب بوركينا فاسو، المُقرر إقامتها يوم 6 يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقرر إقامة مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو يوم الخميس الموافق 6 يونيو، على أن تُقام المواجهة الثانية أمام منتخب غينيا بيساو في موعدها يوم الإثنين الموافق 10 من الشهر ذاته.