الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5-6-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5-6-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات القارية، خلال فترة التوقف الدولي الحالية بعد انتهاء موسم 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة تونس ضد غينيا الإستوائية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

• مواعيد مباريات اليوم في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة

- مباراة جمهورية إفريقيا الوسطي ضد تشاد: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة توجو ضد جنوب السودان: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة سيراليون ضد جيبوتي: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة ناميبيا ضد ليبيريا: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة تونس ضد غينيا الإستوائية: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports 1 HD، وقناة SSC1 HD.

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

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• مواعيد مباريات اليوم الودية الدولية

 - مباراة سلوفاكيا ضد سان مارينو: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة الدانمارك ضد السويد: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- مباراة النرويج ضد كوسوفو: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- مباراة بلجيكا ضد الجبل الأسود: في الساعة التاسعة والنصف مساءً.

- مباراة فرنسا ضد لوكسمبرج: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مباراة إسبانيا ضد أندورا: في الساعة العاشرة والنصف مساءً.

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• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

- مباراة الإمارات ضد العين: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

• موعد مباراة اليوم نهائي بطولة أوروبا تحت 17 عامًا

- مباراة إيطاليا ضد البرتغال: في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام بوركينا فاسو

يلتقي منتخب مصر، بقيادة المدرب حسام حسن، منافسه منتخب بوركينا فاسو، المُقرر إقامتها يوم 6 يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقرر إقامة مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو يوم الخميس الموافق 6 يونيو، على أن تُقام المواجهة الثانية أمام منتخب غينيا بيساو في موعدها يوم الإثنين الموافق 10 من الشهر ذاته.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة تونس كأس العالم موعد مباراة منتخب مصر القادمة مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

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