حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود الاحتلال بمحيط موقع بركة ريشة بالأسلحة الصاروخية

أعلن حزب الله اللبناني، عن استهدافه تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشة بالأسلحة الصاروخية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف "مخرب لحزب الله في الناقورة جنوب لبنان".

وتشهد مناطق في جنوب لبنان قصفًا إسرائيليًا كثيفًا منذ ليل الجمعة؛ أسفر عن مقتل أربعة مدنيين على الأقل.

ومنذ بدء التصعيد، قُتل 455 شخصًا على الأقل في لبنان، بينهم 88 مدنيًا و295 مقاتلًا من حزب الله على الأقل، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات حزب الله ومصادر رسمية لبنانية.

ومن جانبه، أعلن الجانب الإسرائيلي مقتل 14 عسكريًا و11 مدنيًا.