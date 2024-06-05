الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود الاحتلال بمحيط موقع بركة ريشة بالأسلحة الصاروخية

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، عن استهدافه تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشة بالأسلحة الصاروخية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف "مخرب لحزب الله في الناقورة جنوب لبنان".

وتشهد مناطق في جنوب لبنان قصفًا إسرائيليًا كثيفًا منذ ليل الجمعة؛ أسفر عن مقتل أربعة مدنيين على الأقل.

ومنذ بدء التصعيد، قُتل 455 شخصًا على الأقل في لبنان، بينهم 88 مدنيًا و295 مقاتلًا من حزب الله على الأقل، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات حزب الله ومصادر رسمية لبنانية.

ومن جانبه، أعلن الجانب الإسرائيلي مقتل 14 عسكريًا و11 مدنيًا.

الاحتلال الاحتلال الإسرائيل حزب الله

مواد متعلقة

حزب الله: استهدفنا بالصواريخ جنودًا إسرائيليين فى محيط مثلث الطيحات

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

إطلاق نار قرب السفارة الأمريكية فى بيروت.. والجيش اللبنانى يكشف جنسية مطلق الرصاص

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

استقالة إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

صور

استعدادات أسواق الأغنام لأضاحى العيد

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

إقبال على سوق الجمال قبل عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ243 للعدوان.. الاحتلال يرتكب مجازر مروعة في وسط وجنوب غزة

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة