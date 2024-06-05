الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الري: تنفيذ العديد من المشروعات بدول حوض النيل لتحسين معيشة السكان

وزير الري
وزير الري

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن الوزارة حريصة على تنفيذ العديد من المشروعات بدول حوض النيل لتحسين مستوى معيشة السكان.. مشيرا إلى أن هذه المشروعات يتم تحديدها طبقا لمتطلبات المواطنين بهذه الدول، وفي ضوء العلاقات الأخوية التي تربط مصر بدول القارة الأفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف التعاون الثنائي مع دولة جنوب السودان، وإجراءات تعزيز هذا التعاون مستقبلا.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض موقف العمل في عدد من المشروعات التنموية التي تنفذها مصر في دولة جنوب السودان مثل: محطات مياه الشرب، سدود حصاد مياه الأمطار، تطوير محطات القياس، إنشاء المراسي النهرية، أعمال تطهيرات الحشائش بالمجاري المائية، وغيرها من حيث نسب الإنجاز المحققة في كل مشروع، ووضع برنامج زمني مقترح لافتتاح هذه المشروعات وتدشين عدد من المشروعات الجديدة التي سيتم البدء فيها قريبا.

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وقد تم استعراض موقف المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بدولة جنوب السودان، حيث تم الانتهاء من إنشاء 20 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، ومرسيين نهريين لخدمة الملاحة النهرية، وتأهيل 3 محطات قياس للمناسيب والتصرفات، وإنشاء محطتي قياس جديدة على بحر الجبل مزودة بمحطة مياه شرب لخدمة المواطنين في منجلا ونيمولي، وإنشاء معمل مركزي لتحليل نوعية المياه بمدينة جوبا، ومحطة رفع طلمبات بمدينة واو بولاية غرب بحر الغزال.

كما تم البدء في مشروع إنشاء 8 محطات مياه شرب جوفية، حيث تم الانتهاء من 3 محطات بمقاطعة لوبونوك بولاية وسط الاستوائية، وبدء العمل في محطتين بمقاطعة يورو في مارس 2024، كما أوشك العمل في محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور بولاية جونجلي على الانتهاء، ومشروع لإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار بنسبة تنفيذ 68% حتى الآن، كما يتم الإعداد لتنفيذ مشروع الحد من مخاطر الفيضان ببحر الجبل، فضلا عن الانتهاء من تجهيز مركز التنبؤ بالفيضان وتدريب الكوادر الفنية بدولة جنوب السودان.

وزير الموارد المائية متطلبات المواطنين القارة الإفريقية دولة جنوب السودان المشروعات التنموية

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