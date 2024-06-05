الليلة.. عرض "شماريخ" ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم

يعرض اليوم فيلم شماريخ للنجم آسر ياسين وأمينة خليل ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم في دورة اليوبيل الذهبي للمهرجان والتي انطلقت في أول يونيو وتستمر حتى 12 يونيو الجاري.

قصة الفيلم

وتدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوط المتفجرة.

ويضم الفيلم عددًا كبيرًا من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

مهرجان جمعية الفيلم يحتفل بمئوية عبدالمنعم إبراهيم

ونظم مهرجان جمعية الفيلم السنوي، ضمن فعاليات دورته الخمسين، أَمس الثلاثاء، ندوة للاحتفاء بمئوية ميلاد النجم الكبير عبدالمنعم إبراهيم، حيث شهدت للندوة توقيع كتاب "وجوه لا تنسى" للكاتب محمود عبدالشكور وأدار الندوة مصطفى الطيب وبحضور نجلته سهير عبد المنعم إبراهيم وحفيديه مريم عبدالمنعم والمونتير عبدالمنعم صبري.

ووجهت سهير عبدالمنعم إبراهيم ابنة الفنان الراحل التحية والشكر لكل الجمهور وجمعية الفيلم على احتفالهم بوالدها الراحل قائلة:" بابا رغم أنه كوميديان إلا أن هناك تراجيديا في حياته، فيوم وفاة شقيقه كان لديه في الليل مسرح واضطر إلى الذهاب كي يؤدي عمله".

وأضافت أنه كان أب حنون، يصلي الجمعة ويعود للمنزل كي يقضون اليوم معًا، وفي بعض الأوقات كان يجلس لمشاهدة أفلامه معهم، كان شخصًا طيبًا.

ووجه مصطفى الطيب سؤالا إلى مريم صبري كيف يرى هذا الجيل عبدالمنعم إبراهيم، فهي لم تلحقه كجد كيف تراه كممثل؟



وقالت مريم عبدالمنعم، إنها تشعر بالسعادة عندما يعلم أحد أنها حفيدة عبدالمنعم فهو إنسان وفنان لن يتكرر، كل ما تشاهد أفلامه وطريقة تمثيله تنبهر فهو شخصية فريدة جدا وأسطورة في الفن لن تتكرر.

وقال المونتير عبدالمنعم صبري إنهم عملوا في الفن جميعًا بالصدفة، فلم يفرض عليهم أحد أي توجه ومنذ الصغر وهو يحلم بدخول معهد السينما، فهو يوميا يشاهد أفلام، وقد شاهد تقريبا معظم أفلام جده وأكثر فيلم يحبه هو " إشاعة حب" خاصة عندما يقول إيفيه " هتبعت بطاطين للكونجو".