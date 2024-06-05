الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السبكي والسفير الكندي يشهدان توقيع اتفاقج بين الهيئة وشركة هيلث اسبريسو

توقيع اتفاقية شراكة
توقيع اتفاقية شراكة

 

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والسفير لويس دوماس، السفير الكندي بالقاهرة، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، توقيع اتفاقية شراكة بين هيئة الرعاية الصحية وشركة هيلث إسبريسو (Health Espresso)، تهدف هذه الاتفاقية إلى التعاون في تقديم خدمات افتراضية من خلال الاستشارات والاتصال الطبي عن بُعد في الدول الأفريقية، وذلك خلال فعاليات ملتقى صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2024.

ووقع البروتوكول كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والسيد ريك مينسا، المدير التنفيذي لشركة هيلث إسبريسو، ممثلًا عن الشركة.

وصرح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال توقيع الاتفاقية، بأن التعاون مع هيلث إسبريسو يشمل تدريب مقدمي الرعاية الصحية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة، بهدف تعزيز كفاءتهم في استخدام المنصات الإلكترونية للتطبيب عن بُعد بشكل فعال، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار في الرعاية الصحية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن التعاون سيشمل أيضًا عقد برامج توأمة مع أكبر المستشفيات في كندا،وأبرزها "لاكريدج هيلث"، لتبادل الخبرات، وتنمية القدرات البشرية، ومشاركة الحالات المرضية.

وأكد الدكتور السبكي، أن النظام الصحي في كندا يعد نموذجًا عالميًا متقدمًا يُحتذى به، معربًا عن فخر الهيئة بالتعاون مع السفارة الكندية في العديد من المجالات الصحية، وأوضح أن التعاون مع هيلث إسبريسو يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعزيز الدخول في عصر الرقمنة لإحداث ثورة في الرعاية الصحية وتعزيز استخدام التكنولوجيا والتشخيص والعلاج عن بُعد وتقديم كامل الدعم للأشقاء في الدول الأفريقية.

ومن جانبه، أعرب السفير لويس دوماس، السفير الكندي بالقاهرة، عن فخره بفترة عمله في مصر، مشيرًا إلى أن مصر دولة عظيمة مليئة بالموارد والمواهب، وأن دعم الرعاية الصحية يجب أن يكون متبادلًا بين كافة دول العالم.

كما أعرب السيد ريك مينسا، المدير التنفيذي لشركة هيلث إسبريسو، عن فخره بالمشاركة في الطفرة الصحية في مصر من خلال التعاون مع هيئة الرعاية الصحية، مؤكدًا على أهمية هذه الشراكة في تحسين الخدمات الصحية والابتكار في مجال الرعاية الصحية، وتطلعه لمستقبل أكثر صحة وإشراقًا للجميع.

وتجدر الإشارة، إلى أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي "صحة أفريقيا 2024"، ينعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، في الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري.

وشهدت فعاليات ملتقى صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2024، حضور العديد من الشخصيات البارزة والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية، حيث تم استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الخدمات الصحية الافتراضية، ويعكس توقيع هذه الاتفاقية التزام هيئة الرعاية الصحية بتطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر والدول الأفريقية، من خلال تبني أحدث التقنيات والتعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الصحة.

الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل اتفاقية شراكة بين هيئة الرعاية الصحية وشركة هيلث إسبريسو لسفير لويس دوماس السفير الكندي بالقاهرة صحة إفريقيا

مواد متعلقة

رئيس الرعاية الصحية يستعرض قصص نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل بمؤتمر صحة إفريقيا

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

إطلاق نار قرب السفارة الأمريكية فى بيروت.. والجيش اللبنانى يكشف جنسية مطلق الرصاص

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

استقالة إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

صور

استعدادات أسواق الأغنام لأضاحى العيد

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

إقبال على سوق الجمال قبل عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ243 للعدوان.. الاحتلال يرتكب مجازر مروعة في وسط وجنوب غزة

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة