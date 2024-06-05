إصابة مواطن فى حريق سيارة بمدينة 6 أكتوبر

نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق سيارة أعلى طريق الواحات الصحراوى فى مدينة 6 أكتوبر، ونتج عن الحريق إصابة سائقها، وحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد باشتعال حريق سيارة تسببت فى توقف حركة السيارات فى مدينة 6 أكتوبر، حيث انتقلت على الفور سيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة وتبين اشتعال النيران في السيارة، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده، ونتج عن الحريق إصابة السائق وحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.