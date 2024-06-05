الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السفارة الأمريكية فى بيروت: لا إصابات فى صفوف طاقمنا بعد حادث إطلاق النار

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في بيروت

قالت السفارة الأمريكية في بيروت: إنه لا إصابات في صفوف طاقمنا بعد حادث إطلاق النار، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضافت السفارة الأمريكية في بيروت أن: التحقيقات جارية بشأن حادث إطلاق النار، ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في لبنان.

وأفاد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من لبنان، أحمد سنجاب، بانتشار أمني مكثف في محيط السفارة الأمريكية في بيروت بعد إطلاق نار حولها.

وتابع أن مسلحين حاولوا الاعتداء على السفارة الأمريكية في بيروت وقوات الأمن ترد بإطلاق نار كثيف، لافتًا إلى أن عمليات البحث جارية عن مطلقي النار بمحيط السفارة الأمريكية في بيروت، وأشار إلى أنه تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى السفارة الأمريكية في بيروت عقب حادث إطلاق النار.

وفي وقت سابق، قالت مصادر لبنانية إنه تم سماع إطلاق نار لمدة نصف ساعة في محيط السفارة الأمريكية في منطقة عوكر شمالي بيروت.

بيروت السفارة الأمريكية اطلاق النار لبنان

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