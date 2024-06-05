الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو بـ"الشيوخ": الحكومة الجديدة مطالبة بضرورة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل

النائب المهندس حازم
النائب المهندس حازم الجندي

قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الحكومة الجديدة تقع على عاتقها مهمة ثقيلة، كونها ملزمة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل ووضع برنامج قوي وغير تقليدي للحد من التضخم وارتفاع الأسعار.

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زيادة الناتج القومي المحلي

وأوضح النائب حازم الجندي في تصريح خاص، أن هناك عدد من الملفات الصعبة في انتظار هذه الحكومة الجديدة، من بينها ملف زيادة الناتج القومي المحلي من خلال تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوطين الصناعة وزيادة محفزات التصنيع الزراعي وزيادة الصادرات لتحل محل الواردات، وزيادة الشراكات مع دول الجوار والأسواق العربية والأوروبية والإفريقية، الأمر الذي سيكون له مردود كبير على حالة الاقتصاد الوطني للبلاد.

تعزيز دور القطاع الخاص

وأكد عضو مجلس الشيوخ، ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمارات المختلفة بهدف توفير فرص عمل جديدة، وكذلك النظر إلى السوق العقاري وطرح أجندة من الحلول لمواجهة التضخم الذي تشهده هذه الأسواق في مصر، وهناك مطالبات بتعزيز دور مبادرة حياة كريمة الشاملة لكافة الملفات في الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وطالب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بوضع ملفات الأمن القومي ضمن أولويات الحكومة الجديدة، وعلى رأسها ما يتعلق بملفات السياسة الخارجية والأمن الغذائي والأمن المائي، ورفع سقف الوعي وصناعة الثقافة، وكافة ما يخدم مصالح الوطن والمواطن.

لحزب الوفد مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي الإصلاح الاقتصادي الشامل التضخم

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