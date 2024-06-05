"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل إطلاق النار بمحيط السفارة الأمريكية فى بيروت

أفاد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من لبنان، أحمد سنجاب، بانتشار أمني مكثف في محيط السفارة الأمريكية في بيروت بعد إطلاق نار حولها.

وتابع أن مسلحين حاولوا الاعتداء على السفارة الأمريكية في بيروت وقوات الأمن ترد بإطلاق نار كثيف، لافتًا إلى أن عمليات البحث جارية عن مطلقي النار بمحيط السفارة الأمريكية في بيروت.

وأشار إلى أنه تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى السفارة الأمريكية في بيروت عقب حادث إطلاق النار.

وفي وقت سابق، قالت مصادر لبنانية إن هناك سماعًا لإطلاق نار لمدة نصف ساعة في محيط السفارة الأمريكية في منطقة عوكر شمالي بيروت.