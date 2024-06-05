الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل إطلاق النار بمحيط السفارة الأمريكية فى بيروت

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية

أفاد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من لبنان، أحمد سنجاب، بانتشار أمني مكثف في محيط السفارة الأمريكية في بيروت بعد إطلاق نار حولها.

وتابع أن مسلحين حاولوا الاعتداء على السفارة الأمريكية في بيروت وقوات الأمن ترد بإطلاق نار كثيف، لافتًا إلى أن عمليات البحث جارية عن مطلقي النار بمحيط السفارة الأمريكية في بيروت.

وأشار إلى أنه تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى السفارة الأمريكية في بيروت عقب حادث إطلاق النار. 

وفي وقت سابق، قالت مصادر لبنانية إن هناك سماعًا لإطلاق نار لمدة نصف ساعة في محيط السفارة الأمريكية في منطقة عوكر شمالي بيروت.

السفارة الأمريكية في بيروت لبنان محيط السفارة الأميركية بيروت منطقة عوكر السفارة الأمريكية في جبل لبنان

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