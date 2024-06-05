الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة والذروة غدًا

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد ذروة الموجة الحارة التي التي تضرب البلاد، مؤكدة أن الموجة بدأت منذ بدية الأسبوع ومازالت مستمرة معنا.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن ذروة الموجة الحارة ستشهدها البلاد غدًا الخميس وبعد غدٍ الجمعة، لافتة إلى أنه المتوقع أن تصل فيها العظمى على القاهرة الكبرى في فترات النهار إلى 40 درجة مئوية في الظل.

وأضافت: "ما زالت الكتل الهوائية الصحراوية من شبه الجزيرة العربية هي التي تؤثر علينا، إضافة إلى تأثرنا بارتفاع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس، والتي تساعد على مزيد من ارتفاع بدرجات الحرارة".

وتابعت: "المحافظات الجنوبية هي الأكثر تأثرًا بالموجة الحارة، حيث تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في فترات النهار، وهي درجات مقاسة في الظل وليست المحسوسة، والتي تزيد عن المقاسة بأربع أو خمس درجات مئوية".

درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024

درجة الحرارة في محافظة القاهرة العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة الوادي الجديد العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة سوهاج العظمى 43 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة قنا العظمى 44 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة أسوان العظمى 45 والصغرى 30 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة مرسي مطروح العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة دمياط العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة بورسعيد العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.