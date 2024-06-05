بعد قليل.. الحكم في طعن المتهم بقتل "أندرو جرجس" على إعدامه

تنظر محكمة النقض بدار القضاء العالي، بعد قليل، جلسة الحكم في الطعن المقدم من المتهم بقتل المجني عليه أندرو جرجس، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، والمحكوم عليه بالإعدام شنقًا من محكمة جنايات أسوان.

وجاء منطوق الحكم: حكمت المحكمة حضوريًا وبإجماع آراء قضاتها بمعاقبة صلاح محمد حسين حفني بالإعدام شنقًا عما أسند إليه من اتهام وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة للفصل فيها وأبقت الفصل في مصروفاتها.

وذكرقرار الإحالة أن في ا أن "صلاح. م" ويعمل عامل أجري، لا يحمل رقم قومي، لأنه في 1 يناير 2021، بدائرة قسم ثان أسوان محافظة أسوان قتل أندرو جرجس شكري رزق عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن جاب الطرقات بحثًا عن فريسة يسلبها مالها حتى وجد ضحيته حال قيادته لدراجته النارية توك توك، فاستوقفه وتظاهر زورًا يطلبه منه توصيله لوجهة قصدها حتى استدرج إياه لمكان ناء وما أن ظفر به وحيدًا، طعن إياه بمطواة عدة طعنات قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.