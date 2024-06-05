القاهرة الإخبارية: واشنطن ستواصل الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب على غزة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبلته إسرائيل سابقا وما زالت تقبله اليوم.

وأضاف سوليفان، خلال تصريحات نقلتها القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن لا تلتفت لما تنقله وسائل الإعلام المختلفة بشأن رد حركة حماس المفترض على المقترح بل الرد الرسمي فقط، معربًا عن أمله في أن توافق حماس على المقترح كأفضل طريق لإنهاء الحرب وعودة جميع المحتجزين وزيادة المساعدات الإنسانية.

وأكد أن واشنطن ستواصل الضغط على الإسرائيليين بشأن استراتيجية شاملة ومتماسكة ترتبط بنهاية الحرب على غزة.