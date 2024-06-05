الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انهيار 4 شرفات لعقارات في الإسكندرية دون إصابات.. النيابة العامة تطلب التحقيق وتشكيل لجنة هندسية

انهيار شرفات
انهيار شرفات

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بسرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار 4 شرفات لعقارات في حي المنتزه ووسط المدينة، ما أدى إلى تحطم سيارة دون وقوع إصابات بشرية.

كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار الانهيار وإعداد تقرير مفصل عن أسبابه، فضلاً عن سؤال شهود العيان عن الواقعة وطلب ملفات العقارات المتضررة لفحصها وتحديد المسؤولية.

تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بانهيار 3 شرفات لعقار في شارع الملك حفني بحي المنتزه أول، وهرعت إلى المكان قيادات الحي والأجهزة الأمنية والمرافق، وتبين سقوط الشرفات على سيارة ووجود أجزاء معلقة من العقار، ولم تقع أي إصابات، وتمّ وضع حواجز حول العقار لضمان سلامة المارة.

وتم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة المنتزه أول، وسيتمّ عرض حالة العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وورد بلاغ آخر لغرفة عمليات حي وسط يفيد بسقوط أجزاء من شرفة في شارع عباس الحلواني بمنطقة كامب شيزار، وتبين سقوط أجزاء من الشرفة دون وقوع إصابات أو خسائر مادية، وتم وضع حواجز حديدية حول العقار، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

التحقيقات جارية

وتواصل النيابة العامة التحقيقات في ملابسات انهيار الشرفات، وتحديد المسؤولين عن الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تشكيل لجنة هندسية المنتزة وسط الإسكندرية النيابة العامة

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