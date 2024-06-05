حول كل أمواله لإطلاق سراحه.. القصة الكاملة لخطف مرشد سياحي "شاذ"

"أوهمناه بالشذوذ فقط ولم نمارسه معه وأجبرناه على تحويل كافة أرصدته عن طريق برنامج تحويل بنكي.. بهذه العبارات اعترف المتهمون بخطف مرشد سياحي بارتكاب جريمتهم أمام رجال المباحث أثناء مناقشتهم

المجني عليه دفعلهم 30 ألف جنيه لإطلاق سراحه

أوضح المتهم الأول أنه قام بتحميل تطبيق خاص بالشذوذ الجنسي وتعرف على المجني عليه وعندما طلب منه إقامة علاقة غير مشروعة، استدرجه إلى مدينة 15 مايو بزعم ممارسة الرزيلة داخل الشقة الخاصة به وعندما حضر المجني عليه تفاجئ بأن المتهم اصطحبه إلى منطقة صحراوية ومعه 3 أشخاص آخرين تعدوا عليه بالضرب المبرح وطلبوا منه تحويل كل ما يملك من أرصدته وبالفعل قام بتحويل 30 ألف جنيه عن طريق أحد التطبيقات الخاصة بالتحويلات البنكية لإطلاق سراحه.

وكان رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء علاء بشندي مدير مباحث العاصمة، قد تمكنوا من القبض على 4 أشخاص بتهمة استدراج وخطف مرشد سياحي بمنطقة جبلية بالطريق الأوسطي بمدينة 15 مايو، بسبب ممارسة الشذوذ، وأجبر المتهمون المجني عليه على تحويل مبلغ 30 ألف جنيه لهم مقابل إطلاق سراحه.

بلاغ بالواقعة

كانت البداية بتمكن قوة أمنية بقسم شرطة 15 مايو، من القبض على كل من "مصطفى م"، عامل ومقيم عرب الوالدة حلوان، و"محمد ي"، و"أحمد م"، و"عبد الرحمن ي"، وجميعهم مقيمون بحلوان، وبحوزتهم مركبة نارية توك توك، وسلاح ناري محلي الصنع وطلقات نارية.

تعرفوا على المجني عليه عن طريق موقع خاص بالشذوذ

وبمناقشة المتهمين تبين قيامهم بخطف "أحمد ع" 42 سنة، مرشد سياحي، ومقيم في فيصل الجيزة، لمنطقة جبلية بالطريق الأوسطي بدائرة القسم، بحجة ممارسة الشذوذ، بعدما تعرف على المتهم الأول من خلال تطبيقات الشواذ على فيسبوك، واعتدوا عليه بالضرب وأحدثوا إصابته، وطلبوا منه تحويل مبلغ 30 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2410 لسنة 2024 وتباشر النيابة التحقيقات.