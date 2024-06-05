الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضياء رشوان: الرئيس أوضح أولوليات الحكومة الجديدة “الأمن القومى وملف بناء الإنسان”

الكاتب الصحفي ضياء
الكاتب الصحفي ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن الرئيس السيسي أوضح أولويات الحكومة الجديدة، وهي "الأمن القومي، وملف بناء الإنسان المصري، خاصة الصحة والتعليم.

 

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج "حديث الأخبار" الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر قناة extra news، أن الدولة تنفق الكثير على الصحة، سواء في وزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي، من خلال المستشفيات الجامعية أو المستشفيات على نفقة الدولة، أو من خلال بداية مشروع التأمين الصحي الشامل في الخمس محافظات، لكن ملف الصحة يحتاج المزيد من الجهد، حيث يحتاج إلى مزيد من الإدارة الفنية والاجتماعية معًا.

 

وأوضح أنه في الحوار الوطني تم الحديث عن بعض الموضوعات التي تهم الناس، ودعينا إلى ضرورة الحوار المدقق، وضربنا مثل بالصحة، لافتا إلى أن مجلس الأمناء دعا بشكل واضح عقد مزيد من الاجتماعات بين الحكومة والحوار الوطني. 

 

ضياء رشوان الحكومة الجديدة أولويات الأمن القومي الصحة التعليم

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