الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل مقترح إنشاء وزارة التجارة الخارجية

السيد بسيوني عضو
السيد بسيوني عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان

قال السيد بسيوني، عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إنه كان هناك المجالس القومية المتخصصة وكانت تضم خبراء ووزراء سابقين يجتمعون شهريا لوضع خطط للصناعة والثقافة وسياسات أخرى.

وأضاف "بسيوني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المجالس كانت تضع خطط طويلة الأمد ولذلك التغيير في خطط الصناعة يجب ألا يرتبط بتغير الوزراء، والأشخاص

وتابع: "نحتاج وزير متخصص في التجارة الخارجية ويكون جميع الملحقين التجاريين في السفارات المصرية حول العالم تابعين له".

وأوضح أن دوره مهم في تسويق كل ما يكون هناك حاجة لتسويقه من المنتجات المصرية، واقترح إنشاء المجلس الأعلى للصناعة تتبع له قطاعات الصناعة لأنهم يشعرون بمشاكلهم ويفكرون في الحل والحل البديل.

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