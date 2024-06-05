الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. تسيير 20 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة

حجاج
حجاج

تسير مصر للطيران، اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024، إلى الأراضي المقدسة 20 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع 10 رحلات القاهرة - جدة، ورحلة الأقصر- جدة، و5 رحلات القاهرة- المدينة المنورة، ورحلة الأقصر- المدينة المنورة، رحلتان كوناكري- المدينة المنورة، ورحلة القاهرة- الطائف.

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والصحة والسياحة والآثار وقرعة القاهرة وقنا وأسوان وتضامن الجيزة والشرقية والقليوبية وسوهاج والترانزيت وحجاج كوناكري وحج أفراد وأجانب.

ومن المقرر أن تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بنقل ما يقرب من 60 ألف حاج من حجاج القرعة والتضامن والسياحة والجمعيات والهيئات المختلفة وحجاج الترانزيت والرحلات الخاصة وذلك على متن 241 رحلة جوية بواقع 141 رحلة إلى جدة و100 رحلة إلى المدينة المنورة، ومن المخطط أن تُسير شركة مصر للطيران 274 رحلة جوية خلال مرحلة العودة بواقع 141 رحلة من مطار جدة و133 رحلة من المدينة المنورة.

 جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران بدأت جسرها الجوي لموسم الحج  لهذا العام في 23 مايو 2024؛ وسوف تنتهي مرحلة الذهاب في 10 يونيو الحالي، حيث ستبدأ رحلات العودة للحجاج من الأراضي المقدسة اعتبارًا من 20 يونيو وحتى 5 يوليو 2024.

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