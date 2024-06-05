صحيفة إسرائيلية تضع قوائم سوداء لتصنيف الكتاب اليهود في العالم وقلقهم من مستقبل نشرهم

كشفت صحيفة إسرائيلية عن قوائم سوداء للتصنيف الكتاب اليهود في العالم وقلقهم من مستقبل نشرهم.

وقال صحيفة جورشاليم، إنه في عالم يُفترض أنه يحتفي بحرية التعبير، تواجه الأعمال الأدبية تهديدًا حقيقيًا بفقدانها بسبب الرقابة.. "هل كاتبك المفضل صهيوني؟" هذا السؤال الذي طرحته أمينة (@moyurireads) في تغريدة أثارت ضجة كبيرة في الأوساط الأدبية، حيث أرفقت جدول بيانات جوجل يحتوي على أسماء نحو 200 مؤلف من أصل يهودي، مع ترميز الألوان لتحديد مواقفهم تجاه "الصهيونية".

وأوضح التقرير، أن القائمة التي شاهدها نصف مليون شخص، أثارت استياءً واسعًا بين المؤلفين اليهود، الذين باتوا يشعرون بالتهديد بفقدان فرص النشر أو المشاركة في الأحداث الأدبية، أو حتى تلقي مراجعات سلبية على مواقع مثل Goodreads. هذه القائمة، التي ادعت أنها "معادية للصهيونية" وليست "معادية لليهود"، صنفت مؤلفين مشهورين مثل إيميلي هنري وهولي جاكسون ونيكولاس سباركس بسبب ارتباطاتهم بإسرائيل أو تضمن كتبهم لشخصيات يهودية.

ففي الشهر الماضي، ألغت منظمة PEN America جوائزها الأدبية المرموقة لعام 2024 بعد انسحاب 28 مؤلفًا احتجاجًا على موقف المنظمة تجاه الحرب على غزة، وبعض المؤلفين، مثل بريت جيلمان من Stranger Things، وجدوا أنفسهم مستبعدين من الأحداث بسبب مواقفهم المؤيدة لإسرائيل.

وفي لندن، صرّح وكيل أدبي بارز بأن المدينة أصبحت "منطقة محظورة" على اليهود، فيما أشار المؤلف ستيفن جيمز إلى أن تقديم مقترحات نشر إلى المحررين بات عديم الفائدة بسبب عدم الاهتمام.

وفي الولايات المتحدة، قالت الوكيلة الأدبية لورا زاتس إن وكالتها "@HeadwaterLit كانت وستظل دائمًا معادية للصهيونية".

وهذا الوضع يثير قلقًا عميقًا بشأن مستقبل الأصوات الأدبية اليهودية وقصصهم. يتساءل البعض: ما فائدة العالم الأدبي إذا لم يكن مفتوحًا للاحتجاج والنقد؟ ويشددون على ضرورة التبادل الحر للأفكار لضمان بقاء الأدب ميدانًا مفتوحًا للجميع.

وقال التقرير: “إذا استمر هذا المناخ الرقابي، فإننا نخاطر بفقدان أعمال أدبية عظيمة، فما هي القصص التي لن تُروى؟ وما هي الإبداعات التي ستظل مكتومة؟ في عالم يُزعم أنه مكرس لحرية التعبير، ينبغي أن نسعى جاهدين لحماية هذه الحرية لضمان مستقبل الأدب وتنوعه”.