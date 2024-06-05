الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البابا تواضروس يكشف لـ"الشاهد": كيف تصدى الأنبا باخوميوس لمخطط الإخوان ضد الكنيسة؟

البابا تواضروس
البابا تواضروس

كشف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كيف أفشل الأنبا باخوميوس مخطط الإخوان ضد الكنيسة والتقليد الكنسي المتبع في اختيار البابا، وذلك بعد تنيح البابا شنودة.

وقال البابا تواضروس، خلال شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن الأنبا باخوميوس، كان القائم مقام للفترة الانتقالية بعد نياحة البابا شنودة، ومنذ تنيح  البابا شنودة في مارس وحتى نوفمبر،  خرجت فكرة في الإعلام  أن يُختار الأنبا باخوميوس بطريريك دون إجراءات كنسية، وكان التخوف أن الإجراءات لا تكتمل، لأي سبب.

وأردف: "الأنبا باخوميوس رفض والمجمع الكنسي رفض، وقال الأنبا باخوميوس هنمشي في الإجراءات كما ينص التقليد الكنسي، وكان متوقع أن يجامل محمد مرسي الكنيسة ويحضر التنصيب، لكن لم يفعل".

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