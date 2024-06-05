النيابة تستعجل تحريات المباحث فى حريق شقة سكنية بالمطرية

أمرت نيابة المطرية الكلية باستعجال تحريات المباحث وخبراء الأدلة الجنائية للوقوف علي سبب حريق شقة سكنية وتفحم محتوياتها بالمطرية.

كان اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المطرية، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.



البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى المطرية، وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.



ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.