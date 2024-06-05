حزب الله يستهدف مجموعة من الجنود الإسرائيليين في المالكية بالمدفعية

أعلن حزب الله، استهداف مجموعة من الجنود الإسرائيليين في منطقة المالكية بشمال إسرائيل.

وقال حزب الله في بيان صادر عنه، إنه بعد رصد وترقب لقوات العدو الإسرائيلي في موقع المالكية، تمكنت القوات من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال أثناء دخولها إلى الموقع بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة.

وكان أكد حزب الله اللبناني أنه إذا أرادت إسرائيل خوض حرب شاملة فنحن جاهزون لها، مشيرا إلى أن أي توسيع إسرائيلي للحرب على لبنان سيقابله خراب ودمار وتهجير في إسرائيل.