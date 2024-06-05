إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم مروع بطريق الإسماعيلية الصحراوى

كشف مصدر أمنى عن إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.



كانت تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الإسماعيلية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف الى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتم رفع حطام الحادث بالكامل.