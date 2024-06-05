الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الفلبين: 2800 شخص لجأوا لمراكز إيواء بعد ثورة بركان جبل "كانلاون"

بركان
بركان

ذكرت السلطات الفلبينية أن 2800 شخص على الأقل لجأوا لمراكز إيواء، أمس الثلاثاء، عقب ثوران بركان جبل "كانلاون" في جزيرة "نيجروس".

 

وأمرت السلطات - وفقًا لقناة (إيه بي إس- سي بي إن) الفلبينية - الأشخاص الذين يقيمون بالقرب من البركان بمغادرة منازلهم وغلق بعض المحال التجارية، مشيرة إلى أنه تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية من وإلى مدينة باكولود عاصمة مقاطعة نيجروس أوكسيدِنتال.. واستمر ثوران بركان جبل "كانلاون" لمدة ست دقائق، مطلقًا أعمدة من الرماد لمسافة خمسة كيلومترات في الهواء.

 

ومن جهته، رفع المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، حالة التأهب إلى المستوى الثاني، محذرًا من حدوث مزيد من الثورات للبركان.

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مدينة جنين وبلدة كفر دان غربها

تعرفوا عليه عن طريق تطبيق خاص بالشذوذ.. القبض على 4 شباب متهمين بخطف مرشد سياحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية!

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

صور

استعدادات أسواق الأغنام لأضاحى العيد

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

إقبال على سوق الجمال قبل عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242